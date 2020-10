Dl Agosto | ok definitivo | è legge

(Di lunedì 12 ottobre 2020) (Teleborsa) – Via liberadella Camera dei deputati al Decretoche, dunque, diventacon 265 sì e 180 no ad un giorno dalla scadenza. Il testo è arrivato in seconda lettura a Montecitorio “blindato” ed è passato senza modifiche con ilvoto di fiducia incassato questa mattina dal governo con 294 sì e 217 no (2 gli astenuti). Fra le novità introdotte dal testo che ha ricevuto la fiducia, identico a quello approvato in Senato, vi sono delle modifiche al Superbonus 110%, nel senso della semplificazione dell’incentivo, alcune modifiche ai tetti di spesa per il sisma bonus nelle aree terremotate, il congedo dei genitori in caso di quarantena dei figli, lo stop alle norme sugli affitti brevi.

Roma, 12 ott 20:07 - (Agenzia Nova) - Con 265 sì, 180 no e due astensioni, l'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto Agosto.... (Rin) ...Politica - Fiducia alla Camera, arriva ok definitivo al provvedimento. Ma nel dl c'è spazio anche per il congedo più facile per i genitori con i figli in quarantena e per altre misure in favore dello ...