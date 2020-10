SilvioSalimbene : Djokovic riparte da Vienna, Nadal potrebbe rinunciare al finale di stagione -

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic riparte

Zon.it

Come reagirà Novak Djokovic alla scottante batosta patita contro il mancino di Manacor? Mezzadri non crede in ripercussioni a lungo termine: "Djokovic ha giocato un match strano. Non è entrato in camp ...Come reagirà Novak Djokovic alla scottante batosta patita contro il mancino di Manacor? Mezzadri non crede in ripercussioni a lungo termine: "Djokovic ha giocato un match strano. Non è entrato in camp ...