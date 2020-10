Digital tax, negoziato Ocse slitta 6 mesi: L’Organizzazione: “Divergenze politiche” (Di lunedì 12 ottobre 2020) slittano di almeno sei mesi i negoziati globali per cercare una soluzione condivisa sul nodo della tassazione dei giganti Digitali. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, l'Ocse, cui è stato affidato il compito di mediare questa difficile partita, parla di "progressi consistenti" verso una soluzione condivisa, ma poi cerca di nascondere il mancato accordo aggiungendo che "la comunità internazionale" ha accettato di "continuare a lavorare" puntando ad un accordo per metà 2021.A più riprese, nei mesi passati, diversi esponenti dell'Unione europea e della Commissione Ue avevano avvertito che in assenza di un accordo entro fine anno, l'Unione avrebbe proceduto a presentare una sua proposta, anche con l'obiettivo di farla andare in vigore solo a livello ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 12 ottobre 2020)no di almeno seii negoziati globali per cercare una soluzione condivisa sul nodo della tassazione dei gigantii. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, l', cui è stato affidato il compito di mediare questa difficile partita, parla di "progressi consistenti" verso una soluzione condivisa, ma poi cerca di nascondere il mancato accordo aggiungendo che "la comunità internazionale" ha accettato di "continuare a lavorare" puntando ad un accordo per metà 2021.A più riprese, neipassati, diversi esponenti dell'Unione europea e della Commissione Ue avevano avvertito che in assenza di un accordo entro fine anno, l'Unione avrebbe proceduto a presentare una sua proposta, anche con l'obiettivo di farla andare in vigore solo a livello ...

Slittano di almeno sei mesi i negoziati globali per cercare una soluzione condivisa sul nodo della tassazione dei giganti digitali. L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, l’Ocse ...

Trattative a rilento sulla digital tax, l'imposta che si propone di tassare i giganti del web in modo uniforme a livello globale.

