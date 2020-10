Diffusi problemi TikTok oggi 12 ottobre: il social network non funziona (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ci sono problemi TikTok oggi 12 ottobre, in questo primo pomeriggio. Il disservizio sembra essere di carattere generale, e non riguarda questo o quell’account, come invece avevano in un primo momento pensato alcuni utenti, presi peraltro dal panico di veder azzerrati le loro interazioni (seguiti, follower, mi piace). In realtà c’è poco di cui preoccuparsi, se non per il fatto di non poter utilizzare la piattaforma per un lasso di tempo ancora imprecisato. Come vi dicevamo, i problemi TikTok di oggi 12 ottobre sono di carattere generale, ed investano un po’ tutti gli utenti, a prescindere dallo smartphone utilizzato, dalla connessione e dal tipo di sistema operativo. Non impazzite a cercare soluzioni in Rete, in quanto ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ci sono12, in questo primo pomeriggio. Il disservizio sembra essere di carattere generale, e non riguarda questo o quell’account, come invece avevano in un primo momento pensato alcuni utenti, presi peraltro dal panico di veder azzerrati le loro interazioni (seguiti, follower, mi piace). In realtà c’è poco di cui preoccuparsi, se non per il fatto di non poter utilizzare la piattaforma per un lasso di tempo ancora imprecisato. Come vi dicevamo, idi12sono di carattere generale, ed investano un po’ tutti gli utenti, a prescindere dallo smartphone utilizzato, dalla connessione e dal tipo di sistema operativo. Non impazzite a cercare soluzioni in Rete, in quanto ...

nonesisteLud : RT @akakarolina: Perché in Italia non parliamo degli strascichi che lascia il #covid? Problemi anche gravi. Polmoni devastati, disturbi neu… - MilanTaichi : RT @akakarolina: Perché in Italia non parliamo degli strascichi che lascia il #covid? Problemi anche gravi. Polmoni devastati, disturbi neu… - animaleuropeRMP : RT @akakarolina: Perché in Italia non parliamo degli strascichi che lascia il #covid? Problemi anche gravi. Polmoni devastati, disturbi neu… - Fusillide : RT @akakarolina: Perché in Italia non parliamo degli strascichi che lascia il #covid? Problemi anche gravi. Polmoni devastati, disturbi neu… - umpkket : RT @akakarolina: Perché in Italia non parliamo degli strascichi che lascia il #covid? Problemi anche gravi. Polmoni devastati, disturbi neu… -

Ultime Notizie dalla rete : Diffusi problemi Firenze, Schmidt: "Ecco i cinque luoghi da cui partiranno gli Uffizi diffusi" La Repubblica Firenze.it Affitti sempre cari, la casa a Milano resta un problema

Stessa musica da Idealista alle agenzie locali: la pandemia riduce la domanda e le transazioni, ma tanti restano alla ricerca. Comune e Regione ci provano con incentivi. La strada dei canoni concordat ...

Stessa musica da Idealista alle agenzie locali: la pandemia riduce la domanda e le transazioni, ma tanti restano alla ricerca. Comune e Regione ci provano con incentivi. La strada dei canoni concordat ...