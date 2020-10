Di Maio annuncia: “Prime dosi vaccino entro la fine dell’anno” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il ministro degli esteri ha fatto capire che stanno arrivano i primi risultati dal patto sanitario tra i Paesi membri dell’Unione Europea. “Abbiamo creato un ‘modello italiano’ di gestione della pandemia replicato in tutto il mondo”, dichiara Di Maio. Luigi Di Maio svela che ben presto l’Italia e l’Europa potranno combattere il Covid con armi … L'articolo Di Maio annuncia: “Prime dosi vaccino entro la fine dell’anno” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il ministro degli esteri ha fatto capire che stanno arrivano i primi risultati dal patto sanitario tra i Paesi membri dell’Unione Europea. “Abbiamo creato un ‘modello italiano’ di gestione della pandemia replicato in tutto il mondo”, dichiara Di. Luigi Disvela che ben presto l’Italia e l’Europa potranno combattere il Covid con armi … L'articolo Di: “Primeladell’anno” proviene da www.meteoweek.com.

Agenzia_Ansa : 'Entro fine anno le prime dosi di vaccino': lo annuncia il ministro degli Esteri, @luigidimaio . 'Abbiamo disfunzi… - donvaccarelli : Di Maio annuncia il vaccino entro l’anno. Come Trump. - improtaf : RT @Delorenzoanna1: Di Maio annuncia entro fine dicembre le prime dosi di vaccino Mò me lo segno proprio..?? - infoitinterno : Di Maio annuncia: 'Entro fine anno avremo le prime dosi di vaccino contro il Coronavirus!' - Laura64135537 : RT @Delorenzoanna1: Di Maio annuncia entro fine dicembre le prime dosi di vaccino Mò me lo segno proprio..?? -