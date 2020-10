Decreto agosto, Sì alla fiducia dell’Aula della Camera con 294 voti favorevoli. In serata il voto finale. Il provvedimento vale 25 miliardi (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’Aula della Camera ha confermato la fiducia al governo sul Decreto legge agosto con 294 voti a favore, 217 contrari e due astenuti. In base a quanto deciso dai capigruppo di Montecitorio, a partire dalle 15 verranno illustrati e votati i 194 ordini del giorno sul testo. Le dichiarazioni di voto finali si terranno dalle 19, e intorno alle 21 si arriverà al voto finale sul provvedimento. Il Decreto vale 25 miliardi in termini di indebitamento e contiene diverse misure a sostegno dei settori economici e sociali colpiti dalla crisi in seguito all’epidemia. Il Decreto legge agosto arriva a completamento ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’Aulaha confermato laal governo sulleggecon 294a favore, 217 contrari e due astenuti. In base a quanto deciso dai capigruppo di Montecitorio, a partire dalle 15 verranno illustrati e votati i 194 ordini del giorno sul testo. Le dichiarazioni difinali si terranno dalle 19, e intorno alle 21 si arriverà alsul. Il25in termini di indebitamento e contiene diverse misure a sostegno dei settori economici e sociali colpiti dcrisi in seguito all’epidemia. Illeggearriva a completamento ...

Ultime Notizie dalla rete : Decreto agosto Il decreto Agosto è legge / Rateizzazione delle tasse sospese Il Sole 24 ORE Dl Agosto, via libera dalla Camera alla fiducia con 294 sì

La Camera conferma la fiducia al governo sul decreto legge Agosto con 294 voti a favore, 217 contrari e due astenuti. In base a quanto deciso dai capigruppo di Montecitorio, a partire dalle 15 ...

