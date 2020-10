Decreto Agosto, approvazione definitiva alla Camera. 25 miliardi per rilanciare l’economia: le novità dal superbonus al congedo per i figli (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il Decreto Agosto è legge. Via libera definitivo dell’Aula della Camera al provvedimento, che è stato approvato a Montecitorio con 265 voti a favore, 180 contrari e due astenuti. Si tratta di 25 miliardi per dare una spinta all’economia per far fronte all’emergenza Covid. Il provvedimento è stato ampliato nel corso dell’esame in Senato, dove si è deciso di semplificare il superbonus per garantire lo sveltimento delle procedure. Nel Decreto c’è anche il congedo più facile per i genitori con i figli in quarantena e altre misure in favore dello smart working, in particolare per i lavoratori “fragili”. Sono circa 12 i miliardi dedicati agli strumenti di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ilè legge. Via libera definitivo dell’Aula dellaal provvedimento, che è stato approvato a Montecitorio con 265 voti a favore, 180 contrari e due astenuti. Si tratta di 25per dare una spinta all’economia per far fronte all’emergenza Covid. Il provvedimento è stato ampliato nel corso dell’esame in Senato, dove si è deciso di semplificare ilper garantire lo sveltimento delle procedure. Nelc’è anche ilpiù facile per i genitori con iin quarantena e altre misure in favore dello smart working, in particolare per i lavoratori “fragili”. Sono circa 12 idedicati agli strumenti di ...

