Dayane Mello: età, altezza, peso, misure, origini, ex fidanzati vip, la figlia bellissima (Di lunedì 12 ottobre 2020) Durante il GF Vip 5 si è fatta conoscere per il suo carattere deciso ed il suo fascino intrigante, entrando nel cuore dei telespettatori italiani. In questa esperienza si è anche guadagnata dei nemici: Alba Parietti per prima, visto la sua cotta per il figlio (impegnato) Francesco Oppini. Dayane Mello è una modella dotata di un'avvenenza calamitica, che l'ha portata ad ottenere vari traguardi nel mondo delle passerelle, sia nel suo paese d'origine che all'estero. L'Italia, difatti, è ormai da tempo la sua nuova casa. La sua infanzia, trascorsa in Brasile, non è stata affatto semplice. Suo padre lavorava come impiegato dell'esercito brasiliano, costretto a spostarsi in continuazione. La madre, molto innamorata del marito, aveva pensato che quest'ultimo sarebbe stato ...

