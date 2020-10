Dal prolungamento della Cig alle novità sul Superbonus 110%, il decreto Agosto in 20 mosse (Di lunedì 12 ottobre 2020) In serata la Camera darà il via libera al decreto “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, cosiddetto “decreto Agosto” (Dl 104/2020). La terza manovra messa in campo dal governo per rilanciare un'economia travolta dall'emergenza sanitaria Covid-19 (e il terzo scostamento di bilancio) è legge. Un provvedimento che è diventato via via più corposo, passando dai 115 articoli del testo uscito dal Consiglio dei ministri ai 165 di quello convertito in legge. Oltre alle norme originarie (prolungamento della cassa integrazione, divieto di licenziare, rateizzazione dei versamenti sospesi) nel passaggio parlamentare, in particolare al Senato sono entrate altre misure, quali la ridefinizione dei piani di ammortamento dei ... Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 12 ottobre 2020) In serata la Camera darà il via libera al“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, cosiddetto “” (Dl 104/2020). La terza manovra messa in campo dal governo per rilanciare un'economia travolta dall'emergenza sanitaria Covid-19 (e il terzo scostamento di bilancio) è legge. Un provvedimento che è diventato via via più corposo, passando dai 115 articoli del testo uscito dal Consiglio dei ministri ai 165 di quello convertito in legge. Oltrenorme originarie (cassa integrazione, divieto di licenziare, rateizzazione dei versamenti sospesi) nel passaggio parlamentare, in particolare al Senato sono entrate altre misure, quali la ridefinizione dei piani di ammortamento dei ...

songominollo : Kim Jong Un come prolungamento fallico-diplomatico ha tirato fuori un missilone-contromossa in linea con… - xNamelessLu : Se gli autori non fanno scegliere a noi i preferiti dal prolungamento passiamo al cancellamento in un attimo, #GFVIP - assviviadriano : Un nuovo articolo dal titolo 'Lavori prolungamento tram linea 7' è stato pubblicato sul sito dell'Associazione Vivi… - LaraElle28 : @Nadia35731886 Io direi che si arriverà fino alla prossima primavera inoltrata, con prolungamento dello Stato d'Eme… - Franciscktrue : RT @PossibileMilano: Quindi – in totale controtendenza con molte altre realtà e in piena contrapposizione col prolungamento dello #statodie… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal prolungamento Dal prolungamento della Cig alle novità sul Superbonus 110%, il decreto Agosto in 20 mosse Il Sole 24 ORE Dal prolungamento della Cig alle novità sul Superbonus 110%, il decreto Agosto in 20 mosse

Un provvedimento che è diventato via via più corposo, passando dai 115 articoli del testo uscito dal Consiglio dei ministri ai 165 di quello convertito in legge. Oltre alle norme originarie ...

Frecciargento, Abate (M5S): “Inesattezze dal sindaco Mundo, treno torna alla normalità”

Non ci sta Rosa Silvana Abate, senatrice del Movimento 5 stelle. E risponde al sindaco di Trebisacce, Franco Mundo, che aveva messo in evidenza alcuni dubbi circa i “ritardi del Frecciargento Sibari-B ...

Un provvedimento che è diventato via via più corposo, passando dai 115 articoli del testo uscito dal Consiglio dei ministri ai 165 di quello convertito in legge. Oltre alle norme originarie ...Non ci sta Rosa Silvana Abate, senatrice del Movimento 5 stelle. E risponde al sindaco di Trebisacce, Franco Mundo, che aveva messo in evidenza alcuni dubbi circa i “ritardi del Frecciargento Sibari-B ...