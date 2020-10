(Di lunedì 12 ottobre 2020) ... comparso in Gazzetta Ufficiale il 10 ottobre, di qui la scadenza del 25 ottobre,. Per evitare ... di Roberto Morandi roberto.morandi@news.it

capuanogio : L'ATS di #Milano sul derby #InterMilan: 'Ci sono dei protocolli che sono stati fatti dal ministero della Salute con… - rtl1025 : ?? E' stabile la curva dei contagi #Covid in #Italia: dal #bollettino del ministero della Salute emerge che i nuovi… - capuanogio : Questa è la Circolare Ministero della Salute prot. 21463 citata sia dalle comunicazione dell’ASL di #Napoli che dal… - camilla_casari : RT @Gitro77: Quelli che danno dei fascisti a chiunque la pensi diversamente dal pensiero unico da loro imposto hanno riportato il fascismo… - Novara_e_Varese : RT @varesenews: Dal Ministero pronti 700mila euro per ciclabili a Busto, Varese e Gallarate -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Ministero

Termoli Online

Il 24 ottobre, il celebre tenore si esibirà abbracciato dal fascino notino in un concerto unico. Un evento nato per promuovere i siti Unesco siciliani insieme all'arte scultorea di Igor Mitoraj ...Nelle ultime 24 ore eseguiti quasi 20mila tamponi in meno rispetto al giorno precedente, ma i nuovi positivi restano ben oltre 4.500 ...