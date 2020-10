Cuochi d’Italia da stasera «All Stars» (Di lunedì 12 ottobre 2020) Cuochi d'Italia All Stars Cuochi d’Italia per la prima volta in versione All Stars. Terminato venerdì Il Campionato del Mondo con la vittoria dello chef Hooman Soltani dell’Iran, questa sera il programma del preserale di Tv8 riparte alla scoperta della cucina regionale italiana con i migliori concorrenti delle passate edizioni. Nell’arco di quaranta puntate, a Cuochi d’Italia All Stars si sfideranno i vincitori delle scorse stagioni (dal 2017, sono dodici i Cuochi ad aver messo il loro ’sigillo’ sul programma) e i concorrenti che, pur non avendo vinto, sono risultati comunque protagonisti. Alla conduzione Cristiano Tomei, già giurato nella versione classica, mentre il ruolo di giudice va allo chef Gennaro Esposito. In ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 12 ottobre 2020)d'Italia Alld’Italia per la prima volta in versione All. Terminato venerdì Il Campionato del Mondo con la vittoria dello chef Hooman Soltani dell’Iran, questa sera il programma del preserale di Tv8 riparte alla scoperta della cucina regionale italiana con i migliori concorrenti delle passate edizioni. Nell’arco di quaranta puntate, ad’Italia Allsi sfideranno i vincitori delle scorse stagioni (dal 2017, sono dodici iad aver messo il loro ’sigillo’ sul programma) e i concorrenti che, pur non avendo vinto, sono risultati comunque protagonisti. Alla conduzione Cristiano Tomei, già giurato nella versione classica, mentre il ruolo di giudice va allo chef Gennaro Esposito. In ...

fabiofabbretti : Cuochi d'Italia da stasera «All Stars» - APAudiovisivi : Cuochi d’Italia, per la prima volta in versione All Stars, riparte oggi alle 19.30 su @TV8it, alla scoperta della c… - SMSNEWSOFFICIAL : Cuochi d’Italia, per la prima volta in versione All Stars, riparte lunedì 12 ottobre alle 19.30 su TV8. Primo giudi… - giobarbera : #Stocontechef, aiutiamo i cuochi d’Italia - CardamomoSrl : I just uploaded “Cuochi d’Italia - Il Campionato del Mondo - Casting” to #Vimeo: -

Ultime Notizie dalla rete : Cuochi d’Italia "I Sapori del Grano" - II^ Edizione il 19 e 20 settembre a Sammichele di Bari Consul Press | Agenzia di informazione