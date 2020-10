Cts consiglia stretta maggiore sugli sport di contatto

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 13 ottobre 2020) Sì al limite di 30 persone per i ricevimenti post matrimoni, funerali, comunioni e cresime, sì al coprifuoco alle 24 per ristoranti, bar e locali che hanno il servizio al tavolo e alle 21 per le attività che non ce l’hanno e sì ai limiti di posti per manifestazioni all’aperto e negli stadi e nei palazzetti - compresa, per questi ultimi, la rimodulazione della capienza al 15%. Quando, però, si è trattato di rispondere al quesito relativo allo stopdi, per la dimensione amatoriale, gli esperti del Comitato tecnico scientifico - cui è stato chiesto il parere sulle quattro misure portanti del Dpcm che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si appresta a firmare - hanno accompagnato la loro valutazione, pure positiva, a una precisazione.La limitazione ...