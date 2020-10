Crotone | Luperto ha finito la quarantena | «Ho bisogno di far vedere quanto valgo»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Sebastianoha avuto il via libera da parte dell’ASL didi terminare la. Le sue parole Sebastianoha ricevuto il via libera da parte dell’ASL diper terminare la. Queste le sue parole ai giornalisti. «è una grande piazza, il fulcro principale di questa trattativa è stato il mister perché ha spinto tanto e mi voleva nella sua squadra, spero di ripagare in campo questa fiducia e di dimostrare le mie qualità. Obiettivi personali? Dimostrare le mie qualità, hodi continuità e di far. La Serie A? È un campionato duro, come squadra dobbiamo essere molto ...