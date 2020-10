Cristina Marino | «Il matrimonio con Luca Argentero prima dell’estate»

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Cristina Marino, che è stata appena ospite di Verissimo, si è aperta sul significato della propria maternità, raccontando i tempi di una vita familiare benedetta dall’arrivo, nel maggio scorso, di Nina Speranza. «Mi ricordo che, appena Nina è uscita, Luca (Argentero, ndr) ha detto: “È bellissima”. È stato incredibile, è stata un’emozione inspiegabile. Ero completamente frastornata. Mi ricordo l’istante in cui mi hanno dato Nina. Ho dimenticato la paura e il dolore che avevo provato», ha raccontato la Marino, dipingendo il compagno come un «mammo».

I due descrivono Nina Speranza da Fazio in tv; La bionda conferma: 'Mi applicherò affinché abbia un fratello o una sorellina' Luca Argentero si collega in diretta tv con Fab ...