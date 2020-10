Covid:Croazia,nuove restrizioni, mascherine anche all'aperto (Di lunedì 12 ottobre 2020) ANSAmed, - ZAGABRIA, OCT 12 - Per la forte impennata dei casi di coronavirus negli ultimi giorni, in Croazia da domani saranno in vigore nuove misure restrittive, incluso l'obbligo di indossare le ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 12 ottobre 2020) ANSAmed, - ZAGABRIA, OCT 12 - Per la forte impennata dei casi di coronavirus negli ultimi giorni, inda domani saranno in vigoremisure restrittive, incluso l'obbligo di indossare le ...

CorriereQ : Covid:Croazia,nuove restrizioni, mascherine anche all’aperto - VirgilioVazzari : Covid-19: nuove restrizioni in Germania, Spagna, Russia e Scozia - AttilioCotroneo : @euronewsit: #COVID__19: nuove restrizioni in #Germania, #Spagna, #Russia e #Scozia - MaryWinner6 : RT @CScrotone: @AleAntinelli Venga in riviera romagnola, quella dell'ottimo Bonaccini, il politico più fotogenico di tutti i tempi ed il mi… - ImpresaItalia : Covid: ancora molte infezioni in Austria, Slovenia, Croazia -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Croazia Covid:Croazia,nuove restrizioni, mascherine anche all'aperto La Nuova Sardegna 25 nuovi casi a Parma: 15 hanno i sintomi

Dei 337 nuovi casi, 143 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 150 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. Sono 11 i nuovi contagi collegati a rientri dall’est ...

Covid:Croazia,nuove restrizioni, mascherine anche all'aperto

(ANSAmed) - ZAGABRIA, OCT 12 - Per la forte impennata dei casi di coronavirus negli ultimi giorni, in Croazia da domani saranno in vigore nuove misure restrittive, incluso l'obbligo di indossare le ...

Dei 337 nuovi casi, 143 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 150 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. Sono 11 i nuovi contagi collegati a rientri dall’est ...(ANSAmed) - ZAGABRIA, OCT 12 - Per la forte impennata dei casi di coronavirus negli ultimi giorni, in Croazia da domani saranno in vigore nuove misure restrittive, incluso l'obbligo di indossare le ...