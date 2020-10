Covid, vaccino: prime dosi a Natale Dieci milioni di fiale prodotte a Oxford e Pomezia, un terzo è per L'Italia (Di lunedì 12 ottobre 2020) In Europa ci sono almeno 10 milioni di dosi di vaccino contro il Covid-19 già pronte. Diventeranno 20 entro la fine dell?anno e di queste, almeno 3 sono destinate all?Italia. Tutto... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 12 ottobre 2020) In Europa ci sono almeno 10didicontro il-19 già pronte. Diventeranno 20 entro la fine dell?anno e di queste, almeno 3 sono destinate all?. Tutto...

Agenzia_Ansa : Quarantena cala a 10 giorni e un solo tampone in uscita. Lo ha deciso il #Cts. #Arcuri: 'Non ci sono condizioni pe… - myrtamerlino : Nel giorno del nuovo #Dpcm, in cui verranno limitate le #festeprivate e la #movida, il professor #Galli spegne l'en… - fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DEL FATTO Corsa al vaccino Covid: regalo Ue a Big Pharma continua qui: - Miti_Vigliero : RT @lucianocapone: Dopo un anno stiamo ancora a parlare di immunità di gregge senza vaccino? Anziché la quarantena facciamo i 'Covid party'… - castell32082033 : RT @lucianocapone: Dopo un anno stiamo ancora a parlare di immunità di gregge senza vaccino? Anziché la quarantena facciamo i 'Covid party'… -