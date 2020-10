Covid, Usa investono 468 milioni di dollari su vaccino AstraZeneca: a dicembre prime dosi (Di lunedì 12 ottobre 2020) . Il vaccino è in fase avanzata di sperimentazione Gli Usa hanno stanziato 486 milioni di dollari per sviluppare e distribuire un vaccino anti Covid preparato dal laboratorio inglese AstraZeneca, attualmente in fase di sperimentazione clinica. Il governo statunitense darà il suo … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 12 ottobre 2020) . Ilè in fase avanzata di sperimentazione Gli Usa hanno stanziato 486diper sviluppare e distribuire unantipreparato dal laboratorio inglese, attualmente in fase di sperimentazione clinica. Il governo statunitense darà il suo … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

