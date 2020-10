Covid, provincia di Napoli a rischio lockdown: 36 nuovi casi (Di lunedì 12 ottobre 2020) A Somma Vesuviana si rischia di tornare al lockdown dopo la positività al Coronavirus di 36 persone sul territorio. Il sindaco del comune in provincia di Napoli, Salvatore Di Sarno, ha convocato per oggi una riunione con Asl e dirigenti scolastici per valutare misure più stringenti sul territorio cittadino. Già venerdì scorso il sindaco, d’accordo con … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 12 ottobre 2020) A Somma Vesuviana si rischia di tornare aldopo la positività al Coronavirus di 36 persone sul territorio. Il sindaco del comune indi, Salvatore Di Sarno, ha convocato per oggi una riunione con Asl e dirigenti scolastici per valutare misure più stringenti sul territorio cittadino. Già venerdì scorso il sindaco, d’accordo con … L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

su 2.433 test effettuati per l’infezione da Covid-19, i nuovi casi di positività registrati sono 136 (come sempre è la provincia di Bari a fare la parte del leone con 114 casi). Il dato sembra ...

