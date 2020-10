(Di lunedì 12 ottobre 2020) Verrà discussa tra pochi giorni ladel presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano, diper le, anche per alleggerire il trasporto pubblico, per l’emergenza19.Unache, secondo fonti vicine al governo, viene definita interessante e che potrebbe portare dei risultati importanti L'articolo proviene da Nuova Società.

SkyTG24 : Covid #Milano, proposta Regione a Cts: “Bar chiusi alle 18, didattica a distanza a scuola” - Europarl_IT : ?? Crescita della disoccupazione giovanile: il Parlamento europeo accoglie con favore la proposta della Commissione… - TgLa7 : #covid, #Regioni al governo: lezioni a distanza alle superiori Proposta di Bonaccini nella cabina di regia a P.Chigi - nuovasocieta : #Covid, proposta #Bonaccini: didattica a distanza per le scuole superiori - nicolabaita_ : RT @TgLa7: #covid, #Regioni al governo: lezioni a distanza alle superiori Proposta di Bonaccini nella cabina di regia a P.Chigi https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid proposta

Sky Tg24

Governo valuta raccomandazione: non più di 6 alle feste in casaNel corso della riunione, il premier Conte avrebbe anche illustrato la proposta di stop alle feste private, con una “forte ...In considerazione della qualità della proposta, che potrà essere seguita in sala da un ridotto numero di spettatori nel rispetto delle normative anti covid, la serata verrà trasmessa in diretta ...