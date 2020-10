Covid, oltre 1000 contagi in fabbrica di mascherine destinate agli Usa (Di lunedì 12 ottobre 2020) . Su 1.700 lavoratori, 1.026 sono positivi Boom di contagi in una fabbrica di mascherine destinate agli Usa, sita nello Sri Lanka. Sono oltre 1000 i lavoratori positivi al Covid. La fabbrica ha prodotto fino allo scorso mascherine per gli Usa e l’ultima consegna ha … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 12 ottobre 2020) . Su 1.700 lavoratori, 1.026 sono positivi Boom diin unadiUsa, sita nello Sri Lanka. Sonoi lavoratori positivi al. Laha prodotto fino allo scorsoper gli Usa e l’ultima consegna ha … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

rtl1025 : ?? E' stabile la curva dei contagi #Covid in #Italia: dal #bollettino del ministero della Salute emerge che i nuovi… - TgLa7 : #Covid: allarme Parigi, oltre 17% dei test positivi ++ Responsabile regionale salute: 'Dato mai raggiunto prima' - LegaSalvini : Ma la Lamorgese dice che dagli immigrati che sbarcano non c’è rischio Covid... - manuvegha : RT @nunziapenelope: Per combattere oltre il covid anche la “gnagnera” (cc @giudefilippi ) ecco le misure stringenti che stanno prendendo in… - C_Graziana : RT @nunziapenelope: Per combattere oltre il covid anche la “gnagnera” (cc @giudefilippi ) ecco le misure stringenti che stanno prendendo in… -