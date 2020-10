Covid: morto il papà di Totti (Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA, 12 OTT - Lutto per Francesco Totti, è venuto a mancare il papà Enzo all'età di 76 anni. È deceduto all'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma a causa del Covid-19., ANSA,. Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA, 12 OTT - Lutto per Francesco, è venuto a mancare il papà Enzo all'età di 76 anni. È deceduto all'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma a causa del-19., ANSA,.

