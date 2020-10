Covid, la verità di Raviolo: “Nella prima fase dell’epidemia il tema delle Rsa non era all’ordine del giorno” (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’ ex-responsabile dell'Unità di crisi regionale è stato ascoltato dalla commissione conoscitiva costituita in seno al Consiglio regionale Leggi su lastampa (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’ ex-responsabile dell'Unità di crisi regionale è stato ascoltato dalla commissione conoscitiva costituita in seno al Consiglio regionale

