Covid, la sfida del pediatra. "Il termoscanner sbaglia" (Di lunedì 12 ottobre 2020) A molti studenti è stata rilevata una temperatura più alta di quella reale. Il medico: "Prima di rispedirli a casa, provate col vecchio termometro" Leggi su quotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) A molti studenti è stata rilevata una temperatura più alta di quella reale. Il medico: "Prima di rispedirli a casa, provate col vecchio termometro"

FBiasin : Per il #CorrieredelloSport sarebbero #Gabbia e #Plizzari i due positivi dell'#Under21. Salta la sfida con l'… - Piero42395724 : RT @salvatore1953: Sfida per la Gabanelli! La invito a fare una delle sue famose inchieste di sinistra, su chi sono veramente i ricoverati… - romanino48 : RT @salvatore1953: Sfida per la Gabanelli! La invito a fare una delle sue famose inchieste di sinistra, su chi sono veramente i ricoverati… - hetzmichnicht1 : RT @salvatore1953: Sfida per la Gabanelli! La invito a fare una delle sue famose inchieste di sinistra, su chi sono veramente i ricoverati… - salvatore1953 : Sfida per la Gabanelli! La invito a fare una delle sue famose inchieste di sinistra, su chi sono veramente i ricove… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sfida Allerta Covid sui dilettanti Salta la sfida del Mariano La Provincia di Como Roma, da Di Maio mezzo passo indietro su Raggi: caos nel M5S

In quella sede sarà deciso il profilo del candidato, il programma e sarà anche discussa la fattibilità - in base all'aumento dei contagi da Coronavirus - di fare ... scappare tutti dalla più difficile ...

Covid, la sfida del pediatra. "Il termoscanner sbaglia"

Riflettendoci su ha scritto un certificato – che ha postato su Facebook ma che non ha mai inviato né a scuola né ai genitori interessati – una sorta di provocazione frutto del suo studio in questi ...

In quella sede sarà deciso il profilo del candidato, il programma e sarà anche discussa la fattibilità - in base all'aumento dei contagi da Coronavirus - di fare ... scappare tutti dalla più difficile ...Riflettendoci su ha scritto un certificato – che ha postato su Facebook ma che non ha mai inviato né a scuola né ai genitori interessati – una sorta di provocazione frutto del suo studio in questi ...