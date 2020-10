Covid, in Spagna quasi 28mila casi nel weekend. Calo in Francia. Gb, 3 livelli di lockdown (Di lunedì 12 ottobre 2020) "Non si può mollare". La fiamma del Covid non si spegne e, dopo che ieri si sono superati i 123mila casi al giorno in Europa , 37 milioni di contagi nel mondo e oltre un milione di morti, oggi, ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) "Non si può mollare". La fiamma delnon si spegne e, dopo che ieri si sono superati i 123milaal giorno in Europa , 37 milioni di contagi nel mondo e oltre un milione di morti, oggi, ...

Capezzone : +++Ieri a @qrepubblica #quartarepubblica+++ CLIPPINO 3 (grazie a @strange_days_82) Francia e Spagna (governate a si… - dellorco85 : 'Il Covid è stata un’emergenza che ora è finita. Lo dicono i numeri. Smettetela di terrorizzare l’Italia. Basta dis… - BesideYouAsh_ : Sennò se mia cugina non viene in Inghilterra sento mamma se posso andare in America da zia. Sennò andrò in Spagna a… - BosyWilde : RT @MiAirports: Area test #Covid-19 per passeggeri in rientro da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del N… - Eumoret : RT @P_M_1960: Covid: in Inghilterra più ricoveri oggi che nel lockdown. Sicuramente in Italia siamo quelli che stanno meglio ma proprio pe… -