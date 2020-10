Covid: in Friuli Venezia Giulia 59 nuovi casi. (12 ottobre 2020) (Di lunedì 12 ottobre 2020) Poco meno di metà dei positivi odierni sono minori Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 1.390. Rimangono 5 i pazienti in cura in terapia intensiva e 22 i ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati decessi, quindi la cifra complessiva resta 356. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Oggi sono stati rilevati 59 nuovi contagi. Analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 5.572: 1.866 a Trieste, 1.897 a Udine, 1.209 a Pordenone e 573 a Gorizia, alle quali si aggiungono 27 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.826, i clinicamente guariti sono 18 e le persone in isolamento 1.345. I deceduti sono a 198 a Trieste, 77 a Udine, 72 a ... Leggi su udine20 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Poco meno di metà dei positivi odierni sono minori Le persone attualmente positive al coronavirus insono 1.390. Rimangono 5 i pazienti in cura in terapia intensiva e 22 i ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati decessi, quindi la cifra complessiva resta 356. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Oggi sono stati rilevati 59contagi. Analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 5.572: 1.866 a Trieste, 1.897 a Udine, 1.209 a Pordenone e 573 a Gorizia, alle quali si aggiungono 27 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.826, i clinicamente guariti sono 18 e le persone in isolamento 1.345. I deceduti sono a 198 a Trieste, 77 a Udine, 72 a ...

