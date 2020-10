Covid in Campania, oggi 662 contagiati: positivi nove tamponi su cento (Di lunedì 12 ottobre 2020) Crescono i contagi di Covid in Campania. Soprattutto, cresce la percentuale di positivi sul numero di tamponi effettuati. oggi ci sono 662 nuovi positivi, 29 in più di ieri ma con 1.827... Leggi su ilmattino (Di lunedì 12 ottobre 2020) Crescono i contagi diin. Soprattutto, cresce la percentuale disul numero dieffettuati.ci sono 662 nuovi, 29 in più di ieri ma con 1.827...

Agenzia_Ansa : Matrimonio con 200 invitati, scoppia focolaio nel Napoletano #Covid #ANSA - Agenzia_Ansa : #Covid-19 In 200 ad un matrimonio, focolaio a Monte di Procida #ANSA - SkyTG24 : Coronavirus Campania, nel Salernitano chiusi uffici pubblici e scuole - NIrpinia : In Campania i positivi al Covid-19 salgono per 662 casi (5817 in 10 giorni). Salgono i ricoveri, 9 morti nel week e… - Biagio692 : RT @Torrenapoli1: Covid Campania OGGI 662 casi con 2.000 tamponi in meno (7405) 2 decessi (130 guariti) 20 ricoveri in più (684) 4 TI in pi… -