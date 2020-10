Covid, i dati di oggi: nuovi contagi e tamponi in calo, 39 morti in 24 ore (Di lunedì 12 ottobre 2020) Covid dati oggi aggiornati, dal Ministero della Salute i numeri ufficiali di lunedì 12 ottobre 2020 sull’andamento della pandemia in Italia. oggi nuovi contagi in calo di quasi mille unità: secondo il bollettino sono 4.619 i casi di positività al Coronavirus accertati nelle ultime 24 ore. oggi però sono stati eseguiti molti meno tamponi di ieri, 82.764. Notevole purtroppo l’incremento di morti, nelle ultime 24 ore sono stati 39. Il totale delle vittime da inizio emergenza sale ora a 36.205. (segue dopo la foto) Gli attuali positivi salgono di ben 3.689 in 24 ore, ad oggi sono 82.764. 891 i dimessi/guariti oggi, in totale sono 240.600. ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 12 ottobre 2020)aggiornati, dal Ministero della Salute i numeri ufficiali di lunedì 12 ottobre 2020 sull’andamento della pandemia in Italia.indi quasi mille unità: secondo il bollettino sono 4.619 i casi di positività al Coronavirus accertati nelle ultime 24 ore.però sono stati eseguiti molti menodi ieri, 82.764. Notevole purtroppo l’incremento di, nelle ultime 24 ore sono stati 39. Il totale delle vittime da inizio emergenza sale ora a 36.205. (segue dopo la foto) Gli attuali positivi salgono di ben 3.689 in 24 ore, adsono 82.764. 891 i dimessi/guariti, in totale sono 240.600. ...

LegaSalvini : 11.10.2020 - LAMORGESE: 'DATI MIGRANTI NON PREOCCUPANO, NON PORTANO COVID' 12.10.2020 - 'ROCCELLA JONICA (RC). POS… - fattoquotidiano : Buoni spesa Covid, residenza o numero di familiari: 86 denunciati per i dati falsi - lorepregliasco : Alle 18 sarò in diretta su @RaiNews per parlare dei dati del COVID. Insieme a Piero Angela (!). Grazie per l'invito @gianlusempri! - AngeloCastro81 : #COVID__19 forse leggendo questi dati e confrontandoli con i ricoverati attuali potete farvi una idea della situazi… - unsolitariopoc1 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Richiudono tutto su dati farlocchi • In Svizzera molti più casi ma molta meno isteria c… -