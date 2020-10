Covid Hospital del Ruggi di Salerno, la nota di Antonacchio della Cisl (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“La terapia intensiva modulare collocata nello stabilimento “Ruggi” dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Salerno per ora non può aprire poiché manca il collaudo“. A ribadirlo in una nota stampa è stato stamani Pietro Antonacchio Segretario Generale della Cisl FP di Salerno che ricorda che, pur non volendo entrare nella querelle su altre cause e motivazioni su cui indaga anche la procura, la ragione per cui la terapia intensiva modulare per ora non può aprire è perché manca il collaudo: L’azienda salernitana ha riscontrato l’assenza di alcuni requisiti ritenuti determinanti per l’avvio delle attività. Infatti la società responsabile dei ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“La terapia intensiva modulare collocata nello stabilimento “” dell’Azienda Ospedaliero Universitaria diper ora non può aprire poiché manca il collaudo“. A ribadirlo in unastampa è stato stamani PietroSegretario GeneraleFP diche ricorda che, pur non volendo entrare nella querelle su altre cause e motivazioni su cui indaga anche la procura, la ragione per cui la terapia intensiva modulare per ora non può aprire è perché manca il collaudo: L’azienda salernitana ha riscontrato l’assenza di alcuni requisiti ritenuti determinanti per l’avvio delle attività. Infatti la società responsabile dei ...

