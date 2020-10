Covid, Guerra dell’Oms: “In Italia situazione sotto controllo, ma il rischio esiste” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Interrogato sulla situazione attuale di diffusione del Covid e sulle misure del Dpcm, Guerra dell’Oms ammette che il pericolo è ancora alto. Ormai non si tratta più di congetture e di probabilità, in Europa l’emergenza Covid si è tornata a fare sentire. I numeri dei positivi parlano chiaro, in Francia ci sono stati 16.000 nuovi … L'articolo Covid, Guerra dell’Oms: “In Italia situazione sotto controllo, ma il rischio esiste” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 12 ottobre 2020) Interrogato sullaattuale di diffusione dele sulle misure del Dpcm,dell’Oms ammette che il pericolo è ancora alto. Ormai non si tratta più di congetture e di probabilità, in Europa l’emergenzasi è tornata a fare sentire. I numeri dei positivi parlano chiaro, in Francia ci sono stati 16.000 nuovi … L'articolodell’Oms: “In, ma ilesiste” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Russia_Italia : RT @AASIB_ONG: SOS EMERGENZA UMANITARIA DONBASS Alla guerra, ai lutti e alle difficoltà materiali si sono aggiunti i drammi dell’epidemia… - tagliacerri : RT @GiorgiaMeloni: Per il Ministro Lamorgese non c’è alcun pericolo Covid legato all’arrivo di immigrati illegali. Ci prendono in giro? O i… - iambadatpoems : RT @sara_bosetti: @GiuseppeConteIT @luigidimaio ecco a cosa serve il #reddito di cittadinanza #rdc. E poi fate la guerra al #nord per i co… - erpedrini : RT @GagliardoneS: Mentre ci distraggono con il covid da una parte ci INVADONO di clandestini dall'altra. E' di queste ore l'arrivo a Lamped… - salanna67 : RT @2fuffology: Pippone (così lo sapete e non perdete tempo) Sono infermiera. Mi hanno chiamata eroe per 10 minuti. Ma io li conosco, sape… -