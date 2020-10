Covid: Gilead fornirà 500mila cicli di remdesivir (Di lunedì 12 ottobre 2020) Covid-19: Gilead sigla un accordo europeo per fornire 500mila cicli di cura con remdesivir. Opzione per raddoppiare la fornitura La Commissione Europea ha siglato un accordo con Gilead Sciences per fornire 500mila cicli di cura con remdesivir ai Paesi dell’Unione Europea, con l’opzione di raddoppiare la fornitura se necessario. Gilead inizierà ad evadere gli ordini la settimana… L'articolo Covid: Gilead fornirà 500mila cicli di remdesivir Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 12 ottobre 2020)-19:sigla un accordo europeo per forniredi cura con. Opzione per raddoppiare la fornitura La Commissione Europea ha siglato un accordo conSciences per forniredi cura conai Paesi dell’Unione Europea, con l’opzione di raddoppiare la fornitura se necessario.inizierà ad evadere gli ordini la settimana… L'articoloforniràdiCorriere Nazionale.

