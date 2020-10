Covid, Galli lancia l'allarme Milano: 'Non è come marzo-aprile, ma rischiamo di tornarci' (Di lunedì 12 ottobre 2020) L'aumento dei nuovi positivi in Italia fa paura soprattutto in Lombardia, in particolar modo a Milano , città che vede tornare l'incubo del coronavirus dopo che nella scorsa primavera tutta la zona, ... Leggi su leggo (Di lunedì 12 ottobre 2020) L'aumento dei nuovi positivi in Italia fa paura soprattutto in Lombardia, in particolar modo a, città che vede tornare l'incubo del coronavirus dopo che nella scorsa primavera tutta la zona, ...

NicolaPorro : ?? Per #massimogalli sarei un 'energumeno' solo perché mi sono permesso di porgli qualche domanda. Mentre lui contin… - myrtamerlino : Nel giorno del nuovo #Dpcm, in cui verranno limitate le #festeprivate e la #movida, il professor #Galli spegne l'en… - DanielaAiuto : Il prof. Galli che bacchetta #dimaio per aver annunciato il vaccino anti-covid per fine anno è da ovazione. Quando… - Pistacchio89 : RT @globalistIT: L'accusa di Galli: 'Minimizzano il Covid per interessi politici o economici' - 2312_leonardo : RT @globalistIT: L'accusa di Galli: 'Minimizzano il Covid per interessi politici o economici' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Galli Covid, Galli: "Preoccupato, senza misure importanti rischiamo" Adnkronos I fatti del giorno – Milano (2)

Milano, 12 ott 17:42 - (Agenzia Nova) - - Covid: Galli (Sacco), situazione allarmante, stiamo buttando via sacrifici lockdown - "Allarmante" e "preoccupante": questi gli aggettivi... (Rem) ...

Artissima sarà ibrida e con un occhio rivolto a Milano

TORINO - Non solo la 27/a edizione di Artissima ci sarà, anche se in versione ibrida tra digitale e in presenza, dilatata su due mesi anziché sui canonici 4 giorni di novembre, ma è anche proiettata s ...

Milano, 12 ott 17:42 - (Agenzia Nova) - - Covid: Galli (Sacco), situazione allarmante, stiamo buttando via sacrifici lockdown - "Allarmante" e "preoccupante": questi gli aggettivi... (Rem) ...TORINO - Non solo la 27/a edizione di Artissima ci sarà, anche se in versione ibrida tra digitale e in presenza, dilatata su due mesi anziché sui canonici 4 giorni di novembre, ma è anche proiettata s ...