Covid | escluso per adesso un nuovo lockdown in Italia

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Emergono novità importanti dall’ultima riunione (l’11 ottobre) del Comitato tecnico scientifico (Cts) che affianca il governo per la gestione dell’emergenza coronavirus. Gli scienziati propongono di ridurre da 14 a 10 giorni il periodo di quarantena per i positivi, con un solo tampone in uscita. Per quanto riguarda l’attività motoria e sportiva: corsa e jogging senza mascherina, che però va indossata se si fa semplice attività motoria. Asintomatici, test e tamponi Tamponi molecolari e antigenici potrebbero essere autorizzati, inoltre, per tracciare i contatti. Questo – secondo l’Ansa – è l’altro aspetto sanitario emerso nel corso della riunione del Cts. Potrebbero realizzare tali tamponi i medici di famiglia e i pediatri, ove possibile. Gli asintomatici che non riescono a ...