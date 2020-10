Covid, Di Maio: "Entro fine anno prime dosi di vaccino" (Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma, 11 ott (Adnkronos) - "L'Italia e l'Europa ce la faranno". Lo assicura il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, parlando della gestione della pandemia di coronavirus in un intervento pubblicato sulla nuova edizione, la trentesima, del 'Libro dei Fatti' voluto dall'editore dell'Adnkronos, Giuseppe Marra. "Abbiamo creato un 'modello italiano' di gestione della pandemia replicato in tutto il mondo e lodato da leader e stampa internazionali", rivendica il ministro, ricordando che "l'Italia è stata all'avanguardia anche sul piano scientifico: un laboratorio italiano sta partecipando alla creazione di quello che potrebbe essere il primo vaccino anti-Covid e io stesso ho lanciato l'idea di un'alleanza internazionale per un vaccino in ambito G7, Ue e all'interno dell'Alleanza globale per i vaccini e ... Leggi su iltempo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma, 11 ott (Adnkronos) - "L'Italia e l'Europa ce la far". Lo assicura il ministro degli Esteri Luigi Di, parlando della gestione della pandemia di coronavirus in un intervento pubblicato sulla nuova edizione, la trentesima, del 'Libro dei Fatti' voluto dall'editore dell'Adnkronos, Giuseppe Marra. "Abbiamo creato un 'modello italiano' di gestione della pandemia replicato in tutto il mondo e lodato da leader e stampa internazionali", rivendica il ministro, ricordando che "l'Italia è stata all'avanguardia anche sul piano scientifico: un laboratorio italiano sta partecipando alla creazione di quello che potrebbe essere il primoanti-e io stesso ho lanciato l'idea di un'alleanza internazionale per unin ambito G7, Ue e all'interno dell'Alleanza globale per i vaccini e ...

Agenzia_Ansa : Quarantena cala a 10 giorni e un solo tampone in uscita. Lo ha deciso il #Cts. #Speranza: 'Non ci sono le condizio… - Agenzia_Ansa : 'Entro fine anno le prime dosi di vaccino': lo annuncia il ministro degli Esteri, @luigidimaio . 'Abbiamo disfunzi… - Adnkronos : Di Maio: 'In Europa picco di contagi, subito #RecoveryFund' - betullawhite : RT @salvatore1953: La falsa Italia! L'emergenza che non c'è! La seconda ondata Covid, creata da Governo e CTS! Il paese non reagisce a ness… - TV7Benevento : Covid, Di Maio: 'Entro fine anno prime dosi di vaccino'... -