Covid | basterà un solo tampone negativo per essere guariti

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Se il doppio tampone era fondamentale per testare la negatività di un malato di Covid, ora non lo sarà più. No, non sarà più necessario per confermare la fine della quarantena e l’avvenuta guarigione di un paziente Covid. Ne servirà invece uno soltanto, negativo, per “liberare” chi si è ammalato di coronavirus.