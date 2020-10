Covid, allarme a Parigi: positivo oltre il 17% dei test. E Macron parla alla nazione. Il premier Castex: «Evitare il lockdown» (Di lunedì 12 ottobre 2020) Covid, è allarme a Parigi dove oltre il 17% dei test è risultato positivo, un dato mai raggiunto prima secondo le autorità sanitarie. E il premier Castex invita la... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 12 ottobre 2020), èdoveil 17% deiè risultato, un dato mai raggiunto prima secondo le autorità sanitarie. E ilinvita la...

repubblica : Covid, in Piemonte adesso scatta l'allarme ricoveri negli ospedali - TgLa7 : #Covid: allarme Parigi, oltre 17% dei test positivi ++ Responsabile regionale salute: 'Dato mai raggiunto prima' - PiazzapulitaLA7 : Dopo il comizio di Matteo Salvini in un ristorante di Terracina, alcuni dei partecipanti, tra cui il parlamentare l… - quot_umbria : Allarme Covid a Perugia, non ci sono più posti in terapia intensiva - corgiallorosso : #SerieA, allarme #Covid: 28 calciatori positivi in 7 società. Ultimo caso: Marchizza dello Spezia… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid allarme Covid: allarme Parigi, oltre 17% dei test positivi ANSA Nuova Europa Coronavirus, a Parigi è record: il 17% dei tamponi è positivo

(Il Fatto Quotidiano) Covid, a Parigi positivo oltre il 17% dei test. Il premier Castex: «Evitare il lockdown» A lanciare l'allarme è stato il direttore dell'Agenzia della Sanità regionale, Aurelien ...

Francia, 17% dei test a Parigi positivi: 473 persone in rianimazione

ed ecco l'allarme, queste cifre aumentano molto velocemente tra le persone anziane, il che significa che c'è passaggio tra le generazioni, e questa è la nostra maggiore preoccupazione".

(Il Fatto Quotidiano) Covid, a Parigi positivo oltre il 17% dei test. Il premier Castex: «Evitare il lockdown» A lanciare l'allarme è stato il direttore dell'Agenzia della Sanità regionale, Aurelien ...ed ecco l'allarme, queste cifre aumentano molto velocemente tra le persone anziane, il che significa che c'è passaggio tra le generazioni, e questa è la nostra maggiore preoccupazione".