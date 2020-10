Covid, Alberto Mantovani: "Meno persone in terapia intensiva, ma la mortalità rimane alta" (Di lunedì 12 ottobre 2020) I malati di Covid “hanno un’età media di 10 anni inferiore a quella che avevamo nella tempesta di marzo, cioè intorno ai 60 anni. Ma la mortalità continua a rimanere alta”, lo dice Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Istituto clinico Humanitas di Rozzano, intervenuto ad Agorà in onda su Rai3. Grazie al “lavoro che abbiamo fatto e che continuiamo a fare: facciamo diagnosi prima, curiamo prima e quindi Meno persone arrivano in terapia intensiva. E comunque siamo pronti”, assicura il professore. “Come altre strutture abbiamo creato un Emergency Hospital proprio per essere preparati a fronteggiare un’eventuale nuova situazione ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 ottobre 2020) I malati di“hanno un’età media di 10 anni inferiore a quella che avevamo nella tempesta di marzo, cioè intorno ai 60 anni. Ma la; continua are”, lo dice, direttore scientifico dell’Istituto clinico Humanitas di Rozzano, intervenuto ad Agorà in onda su Rai3. Grazie al “lavoro che abbiamo fatto e che continuiamo a fare: facciamo diagnosi prima, curiamo prima e quindiarrivano in. E comunque siamo pronti”, assicura il professore. “Come altre strutture abbiamo creato un Emergency Hospital proprio per essere preparati a fronteggiare un’eventuale nuova situazione ...

paola_colella : RT @HuffPostItalia: Covid, Alberto Mantovani: 'Meno persone in terapia intensiva, ma la mortalità rimane alta' - HuffPostItalia : Covid, Alberto Mantovani: 'Meno persone in terapia intensiva, ma la mortalità rimane alta' - Iw1prt_Alberto : RT @Agenzia_Ansa: Contagi in lieve calo: +5.456, ma diminuiscono i tamponi #Covid #ANSA - Iw1prt_Alberto : RT @Agenzia_Ansa: Matrimonio con 200 invitati, scoppia focolaio nel Napoletano #Covid #ANSA - LIngegnere4 : RT @CamilloRicordi: Come aveva postulato Zangrillo a Maggio: Progetto POST Prudenza Osservazione Sorveglianza Tempestività #covid_19 #… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Alberto Covid, Alberto Mantovani: "Meno persone in terapia intensiva, ma la mortalità rimane alta" L'HuffPost Addio al contante in tre mosse: il piano di Conte per eliminarlo

Ecco perché figura anche Satispay, oltre ai principali operatori dei servizi bancari, al tavolo tecnico di Palazzo Chigi: il cofounder Alberto Dalmasso sta già ... Super cashback Con la scusa ...

Covid, Alberto Mantovani: "Meno persone in terapia intensiva, ma la mortalità rimane alta"

I malati di Covid “hanno un’età media di 10 anni inferiore a quella che avevamo nella tempesta di marzo, cioè intorno ai 60 anni. Ma la mortalità continua a rimanere alta”, lo dice Alberto Mantovani, ...

Ecco perché figura anche Satispay, oltre ai principali operatori dei servizi bancari, al tavolo tecnico di Palazzo Chigi: il cofounder Alberto Dalmasso sta già ... Super cashback Con la scusa ...I malati di Covid “hanno un’età media di 10 anni inferiore a quella che avevamo nella tempesta di marzo, cioè intorno ai 60 anni. Ma la mortalità continua a rimanere alta”, lo dice Alberto Mantovani, ...