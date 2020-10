Covid 19: morto il papà di Francesco Totti (Di lunedì 12 ottobre 2020) Lutto in famiglia per l'ex capitano della Roma Francesco Totti. Questa mattina è venuto a mancare il papà Enzo all'età di 76 anni. E' deceduto all'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma a causa del ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Lutto in famiglia per l'ex capitano della Roma. Questa mattina è venuto a mancare il papà Enzo all'età di 76 anni. E' deceduto all'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma a causa del ...

