Covid-19, in Italia il vaccino sarà pronto entro Natale (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUna speranza nella lotta che l’umanità sta portando avanti, ormai da un anno, nei confronti del coronavirus. La necessità di pervenire a un vaccino rappresenta l’unica, indispensabile arma, per poter mettere davvero la parola fine alla pandemia. Per ciò che concerne l’Italia, il vaccino potrebbe arrivare prima del Natale. A dichiararlo è Piero Di Lorenzo, presidente dell’Irbm di Pomezia, il centro che ha sviluppato insieme all’università di Oxford il candidato vaccino prodotto da AstraZeneca. Secondo Di Lorenzo è molto plausibile che entro le festività natalizie il vaccino potrà iniziare a essere distribuito in ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUna speranza nella lotta che l’umanità sta portando avanti, ormai da un anno, nei confronti del coronavirus. La necessità di pervenire a unrappresenta l’unica, indispensabile arma, per poter mettere davvero la parola fine alla pandemia. Per ciò che concerne l’, ilpotrebbe arrivare prima del. A dichiararlo è Piero Di Lorenzo, presidente dell’Irbm di Pomezia, il cche ha sviluppato insieme all’università di Oxford il candidatoprodotto da AstraZeneca. Secondo Di Lorenzo è molto plausibile chele festività natalizie ilpotrà iniziare a essere distribuito in ...

NicolaPorro : ?? Il #Governo buca il pallone da calcetto, massacra bar e ristoranti e manda avanti le cartelle esattoriali. Eppure… - LegaSalvini : BAMBINO DIMENTICA L'ASTUCCIO, NESSUNO A SCUOLA GLI PRESTA UNA PENNA PER LE NORME ANTI-COVID: RESTA FERMO 5 ORE - mante : Un dato politico importante che non ho mai letto da nessuna parte. Quante persone sono state assunte in Italia per… - MichelaRoi : RT @BiondoNik: Tra pochi giorni, complice il Covid, vedrete apparire al Senato una nuova maggioranza: da Forza Italia al Movimento cinque s… - riotta : RT @Zeta_Luiss: Il #COVID19 spaventa anche #Halloween: senza ‘dolcetto o scherzetto’ in fumo 300 milioni di euro di giro d'affari? https://… -