Covid-19. Francesco Totti, una notizia terribile (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il Covid 19 si abbatte anche sulla famiglia di Francesco Totti. E’ morto Enzo, il papà di Francesco Totti che era ricoverato presso l’ospedale Spallanzani di Roma. Enzo Totti aveva 76 anni e gli era stato recentemente diagnosticato il Covid-19. Una notizia terribile per Francesco Totti che a papà Enzo era legatissimo (leggi di più). Francesco Totti, in alcune interviste, si era soffermato sul rapporto speciale che lo legava a papà Enzo. Francesco Totti e gli altri familiari l’aveva soprannominato “sceriffo” per la sua capacità di ottenere quel che desiderava e per ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il19 si abbatte anche sulla famiglia di. E’ morto Enzo, il papà diche era ricoverato presso l’ospedale Spallanzani di Roma. Enzoaveva 76 anni e gli era stato recentemente diagnosticato il-19. Unaperche a papà Enzo era legatissimo (leggi di più)., in alcune interviste, si era soffermato sul rapporto speciale che lo legava a papà Enzo.e gli altri familiari l’aveva soprannominato “sceriffo” per la sua capacità di ottenere quel che desiderava e per ...

