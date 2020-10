“Così Ancelotti ha cambiato mentalità all’Everton, ora è una squadra di uomini” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Davide Ancelotti. Il figlio di. C’è anche lui nel pezzo che The Athletic dedica al cambio di passo dell’Everton. Ovviamente il protagonista dell’articolo è il papà, Carlo. Ma soprattutto il processo vivo che sta trasformando la squadra blu di Liverpool in una grande squadra, con una mentalità da grande squadra, con quella che ora tutti chiamano attitudine riprendendo il termine dall’attitude inglese: l’atteggiamento vincente. I risultati di questo inizio di stagione – sette vittorie su sette, primo posto in Premier, quarti di finale della Coppa Carabao, 24 gol segnati, il miglior inizio di stagione di sempre – sono attaccabili dai critici, per ovvi motivi: “Poche partite non dicono nulla”. Ma The Athletic fa parlare un po’ di fonti ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 ottobre 2020) Davide. Il figlio di. C’è anche lui nel pezzo che The Athletic dedica al cambio di passo dell’Everton. Ovviamente il protagonista dell’articolo è il papà, Carlo. Ma soprattutto il processo vivo che sta trasformando lablu di Liverpool in una grande, con una mentalità da grande, con quella che ora tutti chiamano attitudine riprendendo il termine dall’attitude inglese: l’atteggiamento vincente. I risultati di questo inizio di stagione – sette vittorie su sette, primo posto in Premier, quarti di finale della Coppa Carabao, 24 gol segnati, il miglior inizio di stagione di sempre – sono attaccabili dai critici, per ovvi motivi: “Poche partite non dicono nulla”. Ma The Athletic fa parlare un po’ di fonti ...

