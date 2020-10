Coronavirus, Trump usa Fauci in uno spot. Lo scienziato: «Mai dato il consenso: la mia frase è fuori contesto». Positivo il presidente della Polinesia: tre giorni fa ha incontrato Macron (Di lunedì 12 ottobre 2020) Usa EPA/Erin Scott L’infettivologo Anthony FauciAnthony Fauci, il più autorevole esperto negli Stati Uniti di malattie infettive, ha dovuto prendere le distanze dall’ultimo spot elettorale diffuso dal presidente americano Donald Trump che ha incluso delle dichiarazioni dello scienziato senza il suo consenso. Nella pubblicità per la campagna delle elezioni presidenziali appare Fauci che dice: «Non riesco a immaginare che qualcuno possa fare di più». Quella frase però non si riferiva nello specifico al lavoro del governo americano, ma a quello della task force sul Coronavirus che lo stesso Fauci guidava, prima di essere sostituito ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 ottobre 2020) Usa EPA/Erin Scott L’infettivologo AnthonyAnthony, il più autorevole esperto negli Stati Uniti di malattie infettive, ha dovuto prendere le distanze dall’ultimoelettorale diffuso dalamericano Donaldche ha incluso delle dichiarazioni dellosenza il suo. Nella pubblicità per la campagna delle elezioni presidenziali appareche dice: «Non riesco a immaginare che qualcuno possa fare di più». Quellaperò non si riferiva nello specifico al lavoro del governo americano, ma a quellotask force sulche lo stessoguidava, prima di essere sostituito ...

MediasetTgcom24 : Usa, Twitter segnala il post di Trump sull'immunità al Covid-19 #Coronavirus - Capezzone : Poco fa a ?@SkyTG24? su #Likecrazia CLIPPINO 1 Basta risatine degli “esperti” su Trump. Mia visione ottimistica di… - CdT_Online : Durissimo attacco di #Nature contro #Trump, accusato di aver fatto «deragliare gli sforzi per contenere il… - francang1950 : RT @alanfriedmanit: Coronavirus: Trump usa Fauci in uno spot. Lo scienziato: «Mai dato il consenso: la mia frase è fuori contesto». - facio75 : RT @alanfriedmanit: Coronavirus: Trump usa Fauci in uno spot. Lo scienziato: «Mai dato il consenso: la mia frase è fuori contesto». -