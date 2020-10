Coronavirus tra gli sbarchi | ma il problema sono gli italiani | non loro | dice il Governo

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Nella notte tra sabato e domenica a Roccella Jonica in Calabria,sbarcati altri 57 migranti di cui 21 risultati positivi al. Recentemente – vista la crescente preoccupazione di moltissimiper la nuova impennata di casi di Covid che sta inducendo ilad adottare misure più restrittive specialmente sui locali ma anche … L'articolo proviene da leggilo.org.

LegaSalvini : CORONAVIRUS, 21 POSITIVI TRA I MIGRANTI SBARCATI STANOTTE A ROCCELLA - petergomezblog : Coronavirus, Conte convoca alle 16 ministri e capidelegazione. Riunione urgente tra Cts e Speranza: “Valutiamo nuov… - LegaSalvini : CORONAVIRUS TRA I MIGRANTI DELLA TENDOPOLI DI ROSARNO - Nurse24it : #Francia: abbandonare la divisa, sempre più #infermieri ci pensano. Da @infirmierscom: il burnout tra i motivi dell… - Rom_Lisa : RT @Libero672: Ufficio postale di Frattamaggiore (NA) un positivo sintomatico tra gli addetti. L'ufficio risulta regolarmente aperto e ness… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tra

Qui News Cuoio

Città del Vaticano - Torna a crescere il numero dei contagiati di Covid in Vaticano. E torna salire l'apprensione considerata l'età media degli abitanti del piccolo ...In una rsa di Napoli 48 pazienti sono risultati positivi al Coronavirus: la Asl è a lavoro per limitare il focolaio.