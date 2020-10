Coronavirus, "se non metti la mascherina sei un criminale fascista": il governo ci vessa per nascondere le sue balle (Di lunedì 12 ottobre 2020) Forse avremmo tutti quanti compreso la necessità di mettere la mascherina se il governo e le sue schiere di tecnici fossero stati un po' più sinceri e un po' meno prepotenti. Più sinceri a suo tempo, spiegando che per errore, per insipienza, per negligenza non avevano fatto nulla per approvvigionarsene, mentre invece andavano spiegando che dopotutto quel presidio era importante per il personale sanitario (che peraltro ne era sprovvisto a sua volta) ma superfluo per chiunque altro. E meno prepotenti poi, quando la mancanza di mascherina diventava motivo di vessazioni spropositate ed esponeva il criminale alla penosa retorica del governante buono costretto a essere inflessibile contro il nemico della salute pubblica. balle prima e balle poi. E se ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Forse avremmo tutti quanti compreso la necessità di mettere lase ile le sue schiere di tecnici fossero stati un po' più sinceri e un po' meno prepotenti. Più sinceri a suo tempo, spiegando che per errore, per insipienza, per negligenza non avevano fatto nulla per approvvigionarsene, mentre invece andavano spiegando che dopotutto quel presidio era importante per il personale sanitario (che peraltro ne era sprovvisto a sua volta) ma superfluo per chiunque altro. E meno prepotenti poi, quando la mancanza didiventava motivo dizioni spropositate ed esponeva ilalla penosa retorica del governante buono costretto a essere inflessibile contro il nemico della salute pubblica.prima epoi. E se ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus non Coronavirus, Londra valuta nuovo lockdown nazionale: “Raggiunto il punto di non ritorno” Il Fatto Quotidiano Qualificazioni europee: troppi positivi nell'Under 21 sarà l'Under 20 ad affrontare l’Irlanda

Visti i casi di positività al COVID-19 riscontrati nell’Under 21, la FIGC ha stabilito in via precauzionale che domani a Pisa scenderà in campo la squadra allenata da ...

Coronavirus: associazioni pazienti, 'accesso a tecnologia salvavita frenato da Covid'

'Si lotta per riconquista normalità', testimonianze alla Medtech Week dedicata al mondo dei dispositivi biomedicali ...

