Coronavirus | scuola | tamponi rapid in Toscana Nuova ordinanza di Giani per bambini e insegnanti

tamponi rapidi per le scuole e per i servizi educativi e indicazioni operative aggiornate per la gestione dei soggetti con sintomi sospetti di Covid 19 e la loro riammissione in classe o nel posto di lavoro. Sono questi i cardini dell'ordinanza firmata oggi, 12 ottobre, dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, in seguito all'evolversi dell'epidemia e, in particolare, per rafforzare tutte le azioni possibili di prevenzione

Al via da domani, martedì 13 ottobre, il nuovo hotspot dedicato alle scuole per il servizio tamponi per sospetti casi positivi al Covid-19. “Le scuole di Asti avranno così un percorso loro riservato ...

Tra i soggetti in quarantena domiciliare preventiva due classi della scuola media e una classe del liceo. E’ il bilancio odierno dell’emergenza Coronavirus in città. I positivi si trovano dunque in ...

