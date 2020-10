Coronavirus: Sala, 'no antagonismo tra salute ed economia, vita vada avanti' (Di lunedì 12 ottobre 2020) Milano, 12 ott. (Adnkronos) - "I contagi sono sicuramente alti ma la situazione negli ospedali è ancora molto sotto controllo. Sto parlando con alcuni esponenti del Governo e lo dirò anche oggi: non si può creare quasi un antagonismo tra salute ed economia". Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, arrivando all'assemblea di Assolombarda, all'hangar di Linate. "Le due cose - dice -devono andare un po' insieme, per cui è giusta la prudenza ma è chiaro che dobbiamo fare in modo che la vita vada avanti, ma per le famiglie". Questo "è il mio auspicio e la cosa di cui sto discutendo con il governo", conclude. Leggi su iltempo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Milano, 12 ott. (Adnkronos) - "I contagi sono sicuramente alti ma la situazione negli ospedali è ancora molto sotto controllo. Sto parlando con alcuni esponenti del Governo e lo dirò anche oggi: non si può creare quasi untraed". Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe, arrivando all'assemblea di Assolombarda, all'hangar di Linate. "Le due cose - dice -devono andare un po' insieme, per cui è giusta la prudenza ma è chiaro che dobbiamo fare in modo che la, ma per le famiglie". Questo "è il mio auspicio e la cosa di cui sto discutendo con il governo", conclude.

