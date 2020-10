Coronavirus, Regioni al governo: 'Lezioni a distanza alle superiori' (Di lunedì 12 ottobre 2020) Lezioni a distanza alle scuole superiori per alleggerire la pressione sui trasporti. E' la proposta avanzata dal presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, nel corso della riunione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 12 ottobre 2020)scuoleperggerire la pressione sui trasporti. E' la proposta avanzata dal presidente della Conferenza delle, Stefano Bonaccini, nel corso della riunione ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Regioni Coronavirus: l’Rt sale a 1,06, sopra 1 in 13 regioni e due province autonome. Sono 3.805 i focolai attivi Il Sole 24 ORE Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 13 ottobre -2-

Angela Merkel parla al convegno Comitato delle Regioni. Ore 14,30. - Roma ... Trends in Food Sustainability & Possible Scenarios after Covid-19". Ore 17,00. - Roma: comunicazioni del presidente del ...

Coronavirus, nuovo Dpcm: bar e ristoranti, quarantena, gite scolastiche: ecco cosa può cambiare

Intanto è cominciata la riunione a palazzo Chigi tra Conte e le Regioni con i ministri Francesco Boccia e ... principali della bozza del nuovo Dpcm per contenere i contagi da Covid-19. BAR E ...

