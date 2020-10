Coronavirus, quattro guardie svizzere positive in Vaticano: in arrivo il divieto di congedo per tutto il corpo (Di lunedì 12 ottobre 2020) I contagi da Covid-19 continua a salire anche dentro Città del Vaticano. Dopo i casi della scorsa settimana, questo week-end quattro guardie svizzere sono risultate positive al Coronavirus, portando a sette il numero di positivi dentro alle mura vaticane, di cui tre residenti. Le guardie, che presentano sintomi, sono state isolate e adesso, come spiega il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni, “si sta procedendo alle verifiche necessarie tra quanti possono essere stati in contatto diretto con loro. Nel frattempo, come da disposizioni emanate la scorsa settimana dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, tutte le guardie, in servizio e non, portano le mascherine, all’aperto e al chiuso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) I contagi da Covid-19 continua a salire anche dentro Città del. Dopo i casi della scorsa settimana, questo week-endsono risultateal, portando a sette il numero di positivi dentro alle mura vaticane, di cui tre residenti. Le, che presentano sintomi, sono state isolate e adesso, come spiega il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni, “si sta procedendo alle verifiche necessarie tra quanti possono essere stati in contatto diretto con loro. Nel frattempo, come da disposizioni emanate la scorsa settimana dal Governatorato dello Stato della Città del, tutte le, in servizio e non, portano le mascherine, all’aperto e al chiuso ...

