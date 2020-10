Coronavirus | quando arriverà il vaccino in Italia? Sarà sicuro? A chi sarà somministrato per primo?

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Un lunedì che si apre all’insegna del. Siamo a ridosso della “seconda ondata“, con un crescente aumento dei casi ma con una differenza fondamentale rispetto alla prima: la maggior parte sono asintomatici. E mentre è atteso per oggi, massimo domani, il nuovo Dpcm che introdurrà una vera e propria svolta nell’approccio a questa malattia, ci si interroga in merito alarriverà realmente in? Sarà? A queste domande risponde, in un’intervista realizzata da Adriana Bazzi per il Corriere della Sera, Carlo Federico Perno, professore di Microbiologia all’Università di Milano e direttore della Medicina di laboratorio all’Ospedale Milano Niguarda. Sembra infatti che entro la fine del ...