Coronavirus, oggi in Italia 39 morti, 891 guariti e 4.619 nuovi casi: in ospedale solo il 6% dei positivi [DATI] (Di lunedì 12 ottobre 2020) I DATI ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 39 morti, 891 guariti e 4.619 nuovi casi su 85.442 tamponi. oggi è risultato positivo il 5,4% dei tamponi effettuati, in linea con il dato di ieri. oggi le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono Lombardia (696), Campania (662), Toscana (466), Piemonte (454), Lazio (395), Emilia Romagna (337), Veneto (328) e Sicilia (298) . Anche oggi la Calabria, con 53 nuovi positivi (di cui 21 immigrati), è la Regione con il più basso aumento di nuovi casi rispetto al ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020) Iufficiali sulla pandemia diforniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore inci sono stati 39, 891e 4.619su 85.442 tamponi.è risultato positivo il 5,4% dei tamponi effettuati, in linea con il dato di ieri.le Regioni con il più alto numero disono Lombardia (696), Campania (662), Toscana (466), Piemonte (454), Lazio (395), Emilia Romagna (337), Veneto (328) e Sicilia (298) . Anchela Calabria, con 53(di cui 21 immigrati), è la Regione con il più basso aumento dirispetto al ...

