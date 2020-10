Coronavirus, nuovo DPCM: confermato il no al calcetto e alle attività amatoriali (Di lunedì 12 ottobre 2020) C’è attesa sulle nuove decisioni del presidente Giuseppe Conte: confermato il no al calcetto nel nuovo DPCM. Tutti i dettagli. Il Presidente del Consiglio sta per ufficializzare un nuovo DPCM che, fra le altre cose, vieterà il calcetto e tutte le attività amatoriali svolte dai ragazzi. L’ultima conferma è arrivata dal Corriere della Sera segnalando che però le attività professionistiche non sono a rischio stop. Inoltre tutti gli sport di base potranno proseguire se le società di riferimento hanno attivato protocolli di sicurezza. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) C’è attesa sulle nuove decisioni del presidente Giuseppe Conte:il no alnel. Tutti i dettagli. Il Presidente del Consiglio sta per ufficializzare unche, fra le altre cose, vieterà ile tutte le attivitàsvolte dai ragazzi. L’ultima conferma è arrivata dal Corriere della Sera segnalando che però le attività professionistiche non sono a rischio stop. Inoltre tutti gli sport di base potranno proseguire se le società di riferimento hanno attivato protocolli di sicurezza. Leggi su Calcionews24.com

